Clark Associates Jurutera Perisian Gaji di Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area di Clark Associates berjumlah $85K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Clark Associates. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Jumlah setahun
$85K
Tahap
Mid
Asas
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Clark Associates?

$160K

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area sits at a yearly total compensation of $138,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clark Associates for the Jurutera Perisian role in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area is $80,000.

