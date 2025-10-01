Direktori Syarikat
Pampasan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area di Clari berkisar dari $135K seyear untuk L1 hingga $364K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $190K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Clari. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
Software Engineer 2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
Senior Software Engineer
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
Staff Software Engineer
$224K
$211K
$12.6K
$0
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Clari, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Clari in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $363,757. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Clari untuk peranan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area ialah $190,000.

