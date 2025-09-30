Clari Jurutera Perisian Gaji di India

Pampasan Jurutera Perisian in India di Clari berkisar dari ₹2.31M seyear untuk L1 hingga ₹7.55M seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹4.38M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Clari. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Tahap Permulaan ) ₹2.31M ₹2.15M ₹105K ₹52.5K L2 Software Engineer 2 ₹3.59M ₹3.38M ₹177K ₹32.8K L3 Senior Software Engineer ₹4.73M ₹4.52M ₹167K ₹40K L4 Staff Software Engineer ₹7.55M ₹7.04M ₹512K ₹0 Lihat 2 Lebih Tahap

Jadual Vesting Utama Alternatif 1 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham Options Di Clari, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 25.00 % tahunan )

