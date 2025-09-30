Direktori Syarikat
Clari Jurutera Perisian Gaji di India

Pampasan Jurutera Perisian in India di Clari berkisar dari ₹2.31M seyear untuk L1 hingga ₹7.55M seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹4.38M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Clari. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

