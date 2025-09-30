Direktori Syarikat
Clari Jurutera Perisian Gaji di Greater Seattle Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Seattle Area di Clari berjumlah $209K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Greater Seattle Area berjumlah $182K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Clari. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$209K
$186K
$23.4K
$0
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Clari, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Jurutera Perisian sa Clari in Greater Seattle Area ay may taunang kabuuang bayad na $251,750. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Clari para sa Jurutera Perisian role in Greater Seattle Area ay $182,000.

