Clari Jurutera Perisian Gaji di Greater Los Angeles Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Los Angeles Area di Clari berjumlah $143K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Greater Los Angeles Area berjumlah $146K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Clari. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
Software Engineer 1(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer 2
$143K
$143K
$0
$0
L3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Clari, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Clari in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $199,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Jurutera Perisian role in Greater Los Angeles Area is $146,000.

