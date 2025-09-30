Direktori Syarikat
CityBase Arkitek Penyelesaian Gaji di Greater Chicago Area

Pakej pampasan Arkitek Penyelesaian median in Greater Chicago Area di CityBase berjumlah $106K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CityBase. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Jumlah setahun
$106K
Tahap
L1
Asas
$106K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CityBase?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di CityBase in Greater Chicago Area berada pada jumlah pampasan tahunan $107,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CityBase untuk peranan Arkitek Penyelesaian in Greater Chicago Area ialah $106,000.

Sumber Lain