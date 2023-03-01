Direktori Syarikat
City of Seattle
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

City of Seattle Gaji

Gaji City of Seattle berkisar dari $96,361 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Jurutera Elektrik di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas City of Seattle. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $135K
Pengurus Operasi Perniagaan
$172K
Penganalisis Perniagaan
$161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Jurutera Awam
$127K
Jurutera Elektrik
$201K
Pengurus Program
$105K
Pengurus Projek
$153K
Jurutera Perisian
$152K
Pengurus Program Teknikal
$96.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di City of Seattle ialah Jurutera Elektrik at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di City of Seattle ialah $152,235.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk City of Seattle

Syarikat Berkaitan

  • Uber
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • DoorDash
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain