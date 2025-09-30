Direktori Syarikat
CitiusTech
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Mumbai Metropolitan Region

CitiusTech Jurutera Perisian Gaji di Mumbai Metropolitan Region

Pampasan Jurutera Perisian in Mumbai Metropolitan Region di CitiusTech berjumlah ₹614K seyear untuk Software Engineer I. Pakej pampasan yearan median in Mumbai Metropolitan Region berjumlah ₹727K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CitiusTech. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
(Tahap Permulaan)
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 1 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di CitiusTech?

Soalan Lazim

Sumber Lain