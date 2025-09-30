Direktori Syarikat
Citadel
Citadel Jurutera Perisian Gaji di Singapore

Pampasan Jurutera Perisian in Singapore di Citadel berjumlah SGD 238K seyear untuk L2. Pakej pampasan yearan median in Singapore berjumlah SGD 224K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
(Tahap Permulaan)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Lihat 1 Lebih Tahap
SGD 211K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di Citadel?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Sistem

Pembangun Kuantitatif

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Citadel in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 268,093. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Jurutera Perisian role in Singapore is SGD 223,694.

Sumber Lain