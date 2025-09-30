Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di Citadel berkisar dari $408K seyear untuk L1 hingga $643K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $570K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
