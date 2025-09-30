Pampasan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area di Citadel berkisar dari $290K seyear untuk L1 hingga $553K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in Greater Chicago Area berjumlah $400K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
