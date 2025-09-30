Direktori Syarikat
Citadel Information Technologist (IT) Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Information Technologist (IT) median in New York City Area di Citadel berjumlah $395K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Jumlah setahun
$395K
Tahap
hidden
Asas
$245K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$150K
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di Citadel?

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk jobFamilies.Information Technologist (IT) di Citadel in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $425,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Citadel untuk peranan jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area ialah $390,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Citadel

Sumber Lain