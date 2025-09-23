Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Pakar Teknologi Maklumat (TM)

  • Semua Gaji Pakar Teknologi Maklumat (TM)

Citadel Pakar Teknologi Maklumat (TM) Gaji

Pampasan Pakar Teknologi Maklumat (TM) di Citadel berjumlah $280K seyear untuk L1. Pakej pampasan yearan median berjumlah $395K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 1 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Citadel?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di Citadel berada pada jumlah pampasan tahunan $430,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Citadel untuk peranan Pakar Teknologi Maklumat (TM) ialah $390,000.

