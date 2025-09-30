Pampasan Saintis Data in New York City Area di Citadel berkisar dari $301K seyear untuk L1 hingga $625K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $291K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
