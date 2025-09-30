Direktori Syarikat
Citadel
Citadel Saintis Data Gaji di New York City Area

Pampasan Saintis Data in New York City Area di Citadel berkisar dari $301K seyear untuk L1 hingga $625K seyear untuk L3. Pakej pampasan yeanan median in New York City Area berjumlah $291K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 1 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Citadel?

Penyelidik Kuantitatif

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Saintis Data at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $625,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Saintis Data role in New York City Area is $200,000.

Sumber Lain