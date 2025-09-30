Citadel Saintis Data Gaji di New York City Area

Pampasan Saintis Data in New York City Area di Citadel berkisar dari $301K seyear untuk L1 hingga $625K seyear untuk L3. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $291K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap Tambah Komp Bandingkan Tahap

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus L1 $301K $219K $2.5K $79.6K L2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 $625K $250K $0 $375K L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Lihat 1 Lebih Tahap

Penyerahan Gaji Terkini

Apakah jadual vesting di Citadel ?

Jawatan Termasuk Hantar Jawatan Baharu