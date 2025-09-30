Direktori Syarikat
Citadel
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

  • Hong Kong (SAR)

Citadel Saintis Data Gaji di Hong Kong (SAR)

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Kami hanya memerlukan 4 lagi Saintis Data penyerahans di Citadel untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

HK$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan HK$30K+ (kadang kala HK$300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Citadel?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Saintis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Penyelidik Kuantitatif

Soalan Lazim

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Saintis Data u Citadel in Hong Kong (SAR) ima godišnju ukupnu naknadu od HKHK$386,831. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Citadel za ulogu Saintis Data in Hong Kong (SAR) je HKHK$300,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Citadel

Syarikat Berkaitan

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain