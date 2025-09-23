Direktori Syarikat
Citadel
  • Gaji
  • Penganalisis Data

  • Semua Gaji Penganalisis Data

Citadel Penganalisis Data Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Data median in United States di Citadel berjumlah $370K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Pakej Median
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Jumlah setahun
$370K
Tahap
Analyst
Asas
$240K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$130K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Citadel?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Citadel in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $515,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Citadel untuk peranan Penganalisis Data in United States ialah $305,000.

