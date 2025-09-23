Pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Citadel berkisar dari $155K seyear untuk L2 hingga $350K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $325K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Citadel. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
