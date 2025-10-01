Pampasan Saintis Data in San Francisco Bay Area di Cisco berkisar dari $126K seyear untuk Grade 6 hingga $331K seyear untuk Grade 12. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $215K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cisco. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Cisco, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)