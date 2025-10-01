Direktori Syarikat
Cisco
Cisco Saintis Data Gaji di Madrid Metropolitan Area

Pampasan Saintis Data in Madrid Metropolitan Area di Cisco berjumlah €110K seyear untuk Grade 11. Pakej pampasan yeanan median in Madrid Metropolitan Area berjumlah €110K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cisco.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Grade 4
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 6
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 8
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 10
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Cisco in Madrid Metropolitan Area berada pada jumlah pampasan tahunan €112,391. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cisco untuk peranan Saintis Data in Madrid Metropolitan Area ialah €109,675.

