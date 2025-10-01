Cisco Saintis Data Gaji di India

Pampasan Saintis Data in India di Cisco berkisar dari ₹3.19M seyear untuk Grade 8 hingga ₹7.02M seyear untuk Grade 11. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹3.19M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cisco. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Jadual Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Cisco, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan )

Apakah jadual vesting di Cisco ?

