Cisco Pengurus Sains Data Gaji di San Francisco Bay Area

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cisco. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Sains Data at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $931,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Pengurus Sains Data role in San Francisco Bay Area is $450,000.

