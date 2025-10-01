Direktori Syarikat
Cisco
Cisco Penganalisis Data Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Penganalisis Data median in San Francisco Bay Area di Cisco berjumlah $239K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cisco. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Cisco
Data Analyst
San Francisco, CA
Jumlah setahun
$239K
Tahap
G10
Asas
$153K
Stock (/yr)
$70.8K
Bonus
$15.3K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cisco?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Penganalisis Data at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $400,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Penganalisis Data role in San Francisco Bay Area is $151,559.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain