  • Gaji
  • Kejayaan Pelanggan

  • Semua Gaji Kejayaan Pelanggan

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Kejayaan Pelanggan Gaji di Raleigh-Durham Area

Pakej pampasan Kejayaan Pelanggan median in Raleigh-Durham Area di Cisco berjumlah $131K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cisco. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Jumlah setahun
$131K
Tahap
G10
Asas
$119K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cisco?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Kejayaan Pelanggan di Cisco in Raleigh-Durham Area berada pada jumlah pampasan tahunan $191,160. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cisco untuk peranan Kejayaan Pelanggan in Raleigh-Durham Area ialah $132,000.

Sumber Lain