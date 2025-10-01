Direktori Syarikat
Cisco
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi Perniagaan

  • Semua Gaji Operasi Perniagaan

  • Greater Bengaluru

Cisco Operasi Perniagaan Gaji di Greater Bengaluru

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cisco. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Kami hanya memerlukan 4 lagi Operasi Perniagaan penyerahans di Cisco untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

₹13.94M

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.61M+ (kadang kala ₹26.14M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Cisco, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Operasi Perniagaan tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Perniagaan di Cisco in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,615,914. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cisco untuk peranan Operasi Perniagaan in Greater Bengaluru ialah ₹1,618,003.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Cisco

Syarikat Berkaitan

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain