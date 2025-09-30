Direktori Syarikat
Cirrus Logic
Cirrus Logic Jurutera Perisian Gaji di Greater Austin Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Austin Area di Cirrus Logic berjumlah $140K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cirrus Logic. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
Jumlah setahun
$140K
Tahap
L2
Asas
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cirrus Logic?

$160K

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Cirrus Logic in Greater Austin Area berada pada jumlah pampasan tahunan $205,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cirrus Logic untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Austin Area ialah $146,000.

Sumber Lain