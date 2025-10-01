Direktori Syarikat
Cirrus Aircraft
Cirrus Aircraft Jurutera Perisian Gaji di Duluth-Superior Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Duluth-Superior Area di Cirrus Aircraft berjumlah $76K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cirrus Aircraft. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Jumlah setahun
$76K
Tahap
E 1
Asas
$76K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cirrus Aircraft?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area berada pada jumlah pampasan tahunan $125,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cirrus Aircraft untuk peranan Jurutera Perisian in Duluth-Superior Area ialah $76,000.

