Pampasan Jurutera Perisian in Canada di CircleCI berkisar dari CA$167K seyear untuk E2 hingga CA$184K seyear untuk E4. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$187K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CircleCI. Kemaskini terakhir: 9/23/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di CircleCI, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)