Direktori Syarikat
CircleCI
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

CircleCI Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in Canada di CircleCI berkisar dari CA$167K seyear untuk E2 hingga CA$184K seyear untuk E4. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$187K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CircleCI. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Tahap Permulaan)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

CA$225K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.2K+ (kadang kala CA$422K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di CircleCI, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di CircleCI in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$248,992. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CircleCI untuk peranan Jurutera Perisian in Canada ialah CA$171,241.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk CircleCI

Syarikat Berkaitan

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain