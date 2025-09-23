Direktori Syarikat
CircleCI
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penganalisis Data

  • Semua Gaji Penganalisis Data

CircleCI Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in Netherlands di CircleCI berkisar dari $51.9K hingga $73.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CircleCI. Kemaskini terakhir: 9/23/2025

Purata Jumlah Pampasan

$58.9K - $69.8K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$51.9K$58.9K$69.8K$73.6K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di CircleCI, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di CircleCI in Netherlands berada pada jumlah pampasan tahunan $73,620. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di CircleCI untuk peranan Penganalisis Data in Netherlands ialah $51,854.

Sumber Lain