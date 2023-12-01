Direktori Syarikat
Circle Logistics
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Circle Logistics Gaji

Gaji Circle Logistics berkisar dari $22,425 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $85,425 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Circle Logistics. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Operasi Khidmat Pelanggan
$22.4K
Penganalisis Data
$50.3K
Saintis Data
$50.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Jurutera Perisian
$70.4K
Pengurus Program Teknikal
$85.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Circle Logistics، Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $85,425 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Circle Logistics برابر $50,250 است.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Circle Logistics

Syarikat Berkaitan

  • Tesla
  • Stripe
  • Lyft
  • Amazon
  • Airbnb
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain