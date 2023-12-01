Circle Logistics Gaji

Gaji Circle Logistics berkisar dari $22,425 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $85,425 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Circle Logistics . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025