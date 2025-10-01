Direktori Syarikat
Circle K
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

  • Phoenix Area

Circle K Saintis Data Gaji di Phoenix Area

Pakej pampasan Saintis Data median in Phoenix Area di Circle K berjumlah $120K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Circle K. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Jumlah setahun
$120K
Tahap
1
Asas
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Circle K?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Circle K in Phoenix Area berada pada jumlah pampasan tahunan $131,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Circle K untuk peranan Saintis Data in Phoenix Area ialah $117,500.

