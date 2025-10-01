Pampasan Jurutera Perisian in Greater Boston Area di Cimpress berkisar dari $119K seyear untuk PR1 hingga $216K seyear untuk PR4. Pakej pampasan yearan median in Greater Boston Area berjumlah $142K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cimpress. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
PR1
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Cimpress, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)