  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Boston Area

Cimpress Jurutera Perisian Gaji di Greater Boston Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Boston Area di Cimpress berkisar dari $119K seyear untuk PR1 hingga $216K seyear untuk PR4. Pakej pampasan yearan median in Greater Boston Area berjumlah $142K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cimpress. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
PR1
(Tahap Permulaan)
$119K
$112K
$6.6K
$250
PR2
$139K
$133K
$5.5K
$423
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$216K
$194K
$21.7K
$0
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Cimpress, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Cimpress in Greater Boston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $215,667. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cimpress untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Boston Area ialah $155,000.

