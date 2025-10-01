Direktori Syarikat
Cimpress
Cimpress Pengurus Produk Gaji di Mumbai Metropolitan Region

Pakej pampasan Pengurus Produk median in Mumbai Metropolitan Region di Cimpress berjumlah ₹5.65M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cimpress. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Jumlah setahun
₹5.65M
Tahap
PR3
Asas
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
5-10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cimpress?

₹13.94M

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Cimpress, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Cimpress in Mumbai Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan ₹11,527,837. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Cimpress untuk peranan Pengurus Produk in Mumbai Metropolitan Region ialah ₹5,647,991.

