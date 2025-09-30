Pampasan Jurutera Perisian in Wroclaw Metropolitan Area di Ciklum berjumlah PLN 324K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Wroclaw Metropolitan Area berjumlah PLN 264K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ciklum. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 324K
PLN 324K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu