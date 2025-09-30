Direktori Syarikat
Ciklum Jurutera Perisian Gaji di Poland

Pampasan Jurutera Perisian in Poland di Ciklum berjumlah PLN 313K seyear untuk Senior Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Poland berjumlah PLN 291K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ciklum. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Tahap Permulaan)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Lihat 1 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Apakah tahap kerjaya di Ciklum?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ciklum in Poland berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 386,759. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ciklum untuk peranan Jurutera Perisian in Poland ialah PLN 290,837.

