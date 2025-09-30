Direktori Syarikat
Cigniti Technologies Jurutera Perisian Gaji di Greater Hyderabad Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Hyderabad Area di Cigniti Technologies berjumlah ₹1.55M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cigniti Technologies. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Jumlah setahun
₹1.55M
Tahap
L3
Asas
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Cigniti Technologies?

₹13.95M

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹5,515,455. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cigniti Technologies for the Jurutera Perisian role in Greater Hyderabad Area is ₹1,546,624.

