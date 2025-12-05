Pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Cigna berkisar dari $84.5K seyear untuk Senior Analyst hingga $168K seyear untuk Senior Advisor. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $85K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Cigna. Kemaskini terakhir: 12/5/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Cigna, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)
