Ciena Jurutera Perisian Gaji di San Francisco Bay Area

Pampasan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area di Ciena berkisar dari $114K seyear untuk P1 hingga $180K seyear untuk P3. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $130K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ciena. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
(Tahap Permulaan)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$133K
$125K
$1.7K
$6.5K
P3
$180K
$157K
$5.9K
$17K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ciena, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Ciena in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $190,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ciena untuk peranan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area ialah $142,400.

