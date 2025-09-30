Direktori Syarikat
Ciena
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Pune Metropolitan Region

Ciena Jurutera Perisian Gaji di Pune Metropolitan Region

Pampasan Jurutera Perisian in Pune Metropolitan Region di Ciena berkisar dari ₹3.24M seyear untuk P2 hingga ₹3.84M seyear untuk P3. Pakej pampasan yeanan median in Pune Metropolitan Region berjumlah ₹3.42M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ciena.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 2 Lebih Tahap
₹13.95M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ciena, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Soalan Lazim

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Jurutera Perisian på Ciena in Pune Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på ₹4,148,563. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ciena för Jurutera Perisian rollen in Pune Metropolitan Region är ₹3,517,059.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Ciena

