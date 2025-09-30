Pampasan Jurutera Perkakasan in United States di Ciena berkisar dari $102K seyear untuk P1 hingga $131K seyear untuk P2. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ciena. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$102K
$90.5K
$5.6K
$5.5K
P2
$131K
$115K
$6.7K
$9.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Ciena, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
