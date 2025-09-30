Direktori Syarikat
Ciena
Ciena Jurutera Perkakasan Gaji di Greater Ottawa Area

Pampasan Jurutera Perkakasan in Greater Ottawa Area di Ciena berkisar dari CA$95.6K seyear untuk P1 hingga CA$255K seyear untuk P4. Pakej pampasan yearan median in Greater Ottawa Area berjumlah CA$146K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Ciena. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Ciena, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

ASIC Engineer

Soalan Lazim

