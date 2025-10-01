Direktori Syarikat
CIBC
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penyelidik UX

  • Semua Gaji Penyelidik UX

  • Greater Toronto Area

CIBC Penyelidik UX Gaji di Greater Toronto Area

Pakej pampasan Penyelidik UX median in Greater Toronto Area di CIBC berjumlah CA$101K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CIBC. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$101K
Tahap
L7
Asas
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.2K
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di CIBC?

CA$226K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan CA$42.3K+ (kadang kala CA$423K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Penyelidik UX tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Penyelidik UX en CIBC in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$121,525. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CIBC para el puesto de Penyelidik UX in Greater Toronto Area es CA$96,079.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk CIBC

Syarikat Berkaitan

  • RBC
  • Scotiabank
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • M&T Bank
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain