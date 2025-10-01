Pampasan Pengurus Produk in Greater Toronto Area di CIBC berkisar dari CA$109K seyear untuk Associate Product Manager hingga CA$142K seyear untuk Senior Product Manager. Pakej pampasan yearan median in Greater Toronto Area berjumlah CA$121K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan CIBC. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Product Manager
CA$109K
CA$89.1K
CA$0
CA$19.5K
Product Manager I
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Manager III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
