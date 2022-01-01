Direktori Syarikat
CI&T
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

CI&T Gaji

Gaji CI&T berkisar dari $17,078 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $121,295 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas CI&T. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $26.6K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Arkitek Penyelesaian
Median $33.9K
Penganalisis Data
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Saintis Data
$17.1K
Sumber Manusia
$95.1K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$121K
Pengurus Produk
$42.2K
Pengurus Projek
$42K
Perekrut
$22.6K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at CI&T is Pengurus Reka Bentuk Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk CI&T

Syarikat Berkaitan

  • AgileThought
  • Globant
  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain