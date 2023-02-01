Direktori Syarikat
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Gaji

Gaji Church of Jesus Christ of Latter-day Saints berkisar dari $13,431 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $124,320 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $124K
Pembantu Pentadbiran
$13.4K
Khidmat Pelanggan
$56.3K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$45.5K
Penganalisis Keselamatan Siber
$75.6K
Penyelidik UX
$98.5K
Soalan Lazim

