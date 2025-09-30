Direktori Syarikat
Chubb
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • New York City Area

Chubb Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in New York City Area di Chubb berjumlah $105K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Chubb. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Chubb
Software Engineer
Whitehouse Station, NJ
Jumlah setahun
$105K
Tahap
P1
Asas
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Chubb?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Chubb in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $140,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Chubb untuk peranan Jurutera Perisian in New York City Area ialah $105,000.

Sumber Lain