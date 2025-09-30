Direktori Syarikat
Chubb
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • India

Chubb Jurutera Perisian Gaji di India

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Chubb berjumlah ₹1.54M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Chubb. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Jumlah setahun
₹1.54M
Tahap
L1
Asas
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹73.1K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Chubb?

₹13.95M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Chubb in India sits at a yearly total compensation of ₹3,797,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Jurutera Perisian role in India is ₹1,551,762.

