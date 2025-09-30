Pampasan Aktuari in Philadelphia Area di Chubb berjumlah $79.3K seyear untuk Actuarial Trainee. Pakej pampasan yearan median in Philadelphia Area berjumlah $142K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Chubb. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
