Chronograph Gaji

Gaji Chronograph berkisar dari $59,700 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $208,950 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Chronograph . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025