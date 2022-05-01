Direktori Syarikat
Chronograph
Chronograph Gaji

Gaji Chronograph berkisar dari $59,700 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $208,950 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Chronograph. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $140K
Penganalisis Perniagaan
$61.2K
Penganalisis Kewangan
$59.7K

Pengurus Produk
$209K
Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Chronograph ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $208,950. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Chronograph ialah $100,600.

