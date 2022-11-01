Chess.com Gaji

Gaji Chess.com berkisar dari $53,443 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $120,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Chess.com . Dikemas kini terakhir: 11/14/2025