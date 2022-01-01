Checkr Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Checkr berkisar dari $73,630 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perkhidmatan Pelanggan di peringkat rendah hingga $360,000 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Checkr. Dikemas kini terakhir: 11/14/2025

Jurutera Perisian
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $351K
Perkhidmatan Pelanggan
$73.6K

Penganalisis Data
$181K
Penganalisis Kewangan
$191K
Sumber Manusia
$258K
Pemasaran
$226K
Pereka Produk
Median $220K
Pengurus Produk
Median $360K
Pengurus Program
$122K
Perekrut
Median $172K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Checkr, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Checkr ialah Pengurus Produk dengan jumlah pampasan tahunan $360,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Checkr ialah $205,475.

Sumber Lain